Inter, Inzaghi fa lo psicologo: Zhang e la squadra credono nello scudetto

Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi fa lo psicologo: Steven Zhang e la squadra credono nello scudetto

L’Inter sta bene e ha voglia di crederci. Inzaghi ha ringraziato i suoi domenica sera, dopo la partita di Cagliari. E domani ripeterà ai suoi quanto detto dopo la Coppa: pensiamo solo a noi stessi, proviamo a complicare le cose agli altri costringendoli a fare risultato, non servendo loro lo scudetto sul piatto d’argento.

La preparazione non sarà stravolta. E dunque sessioni video sull’avversario, senza eccezioni. Il tecnico se la giocherà con i migliori, senza stravolgere l’assetto. In campo andranno gli uomini di Cagliari, presumibilmente con Dumfries al posto di Darmian, ovvero l’Inter che è arrivata a vincere due trofei e, in ogni caso, a giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata.

Un allenamento solo al giorno fino alla partita di San Siro, tutti programmati per la mattina a parte la rifinitura di sabato che sarà nel pomeriggio. Poi tutti in ritiro, l’ultimo del campionato. Inzaghi sa come entrare nella testa dei suoi ragazzi e la squadra, inoltre, ha apprezzato molto anche la vicinanza di Steven Zhang. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.