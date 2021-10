Inghilterra, 5 no-vax in Nazionale: possono saltare i Mondiali del 2022

Ben 5 calciatori della Nazionale inglese non vogliono sottoporsi al vaccino contro il Covid. Mondiale a rischio

Secondo quanto riferito dal Sun, nell’Inghilterra ci sono ben cinque calciatori no-vax che non hanno intenzione di sottoporsi al vaccino contro il Covid. Tre di questi erano in campo contro l’Italia a Wembley, e i motivi della loro decisione sono diversi: da chi si sente troppo giovane per contrarre il virus a chi rispetta invece ordini delle compagne.

Il Mondiale di Qatar 2022 è per loro a rischio. Come comunicato negli scorsi giorni dalla FIFA, infatti, non potranno essere convocati i giocatori non vaccinati.