Infortunio Pulisic, le condizioni verso la trasferta a Pisa: Saelemaekers ancora out

Infortunio Pulisic, le ultime da Sky Sport sulle condizioni dell’esterno americano e sulle scelte di Allegri per la sfida contro il Pisa

Buone notizie per il Milan in vista della trasferta contro il Pisa. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998, ha recuperato e sarà a disposizione per la gara di campionato.

L’americano, elemento chiave nello scacchiere rossonero per qualità nell’uno contro uno e capacità di incidere negli ultimi metri, dovrebbe dunque rientrare regolarmente tra i convocati. Situazione diversa invece per Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, che non ha ancora completato il percorso di recupero e difficilmente sarà presente nella sfida contro i toscani.

Allegri conferma il 3-5-2

Dal punto di vista tattico, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero esperto e abituato a gestire momenti delicati della stagione, sarebbe orientato a riproporre il consueto 3-5-2. Un sistema che garantisce maggiore equilibrio e copertura preventiva, soprattutto in trasferta.

Attenzione particolare anche alla situazione di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 e riferimento offensivo della squadra. Il numero 10 convive con un’infiammazione che, se trascurata, potrebbe evolvere in pubalgia. Al momento non si tratta di questa patologia, ma lo staff medico e tecnico stanno adottando una gestione prudente per evitare complicazioni.

La sfida contro il Pisa rappresenta un passaggio importante per il cammino rossonero: recuperare pedine fondamentali come Pulisic e gestire con cautela elementi chiave come Leao sarà decisivo per affrontare al meglio i prossimi impegni ravvicinati.