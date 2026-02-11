MN24 – Infortunio Pulisic, arrivano ottime notizie per Allegri: lo statunitense torna in gruppo. Ci sarà per il Pisa? Le ultime

Infortunio Pulisic, lo statunitense torna a lavorare con il gruppo: ci sarà con il Pisa? Ecco le ultime da Milanello

Il Milan prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta toscana con un’iniezione di fiducia fondamentale. Dopo i timori dei giorni scorsi, la squadra di Massimiliano Allegri può finalmente contare sul rientro di uno dei suoi uomini chiave. Come appreso da MilanNews24, Christian Pulisic ha superato il fastidio fisico che lo aveva rallentato e si è regolarmente allenato insieme al resto dei compagni nella sessione mattutina.

Lo statunitense era stato costretto a un lavoro differenziato a causa di una borsite all’ileopsoas, un’infiammazione fastidiosa che aveva messo in dubbio la sua presenza per l’anticipo di campionato. Tuttavia, il recupero lampo permette ad Allegri di avere una freccia fondamentale nel suo arco per scardinare la difesa del Pisa e dare continuità ai risultati positivi del club rossonero.

Infortunio Pulisic, prudenza per Saelemaekers: il piano di recupero del belga

Se per Pulisic il semaforo è verde, la situazione resta più incerta per quanto riguarda il centrocampo. Alexis Saelemaekers sta ancora combattendo con un problema all’adduttore che non gli ha permesso di rientrare a pieno regime. Anche nella giornata odierna, il belga ha svolto una seduta di lavoro personalizzato, monitorato attentamente dallo staff medico rossonero per evitare ricadute pericolose in questa fase della stagione.

La linea della società e del tecnico è improntata alla massima cautela: «Non verrà preso nessun rischio con il belga e gli verrà dato tutto il tempo necessario per recuperare in modo adeguato». La sua presenza per venerdì sera resta dunque in forte dubbio, con la possibilità di una convocazione last-minute solo se i test di domani daranno garanzie totali, altrimenti il suo rientro verrà posticipato alla gara successiva.