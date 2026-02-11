Infortunio Pulisic, oggi la giornata decisiva: cosa filtra sulla convocazione dell’americano per il Pisa

Infortunio Pulisic, l’americano oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo: se così fosse Allegri lo porterebbe in panchina

Il “giallo” legato alle condizioni di Christian Pulisic sta per arrivare al capitolo finale. Dopo aver saltato la trasferta di Bologna di otto giorni fa a causa di una fastidiosa borsite all’ileopsoas, l’esterno americano sta vivendo ore frenetiche per capire se potrà far parte della spedizione rossonera in Toscana. Nonostante il recupero proceda in modo positivo, il numero 11 non ha ancora riassaggiato il lavoro collettivo, lasciando Massimiliano Allegri con il fiato sospeso.

Infortunio Pulisic, il report: Il bivio della Gazzetta dello Sport

La giornata odierna rappresenta lo spartiacque definitivo per la convocazione dello statunitense. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il verdetto è imminente:

Il Titolo della Rosea: “Pulisic, dentro o fuori: si decide” . Il quotidiano milanese chiarisce che il rientro in gruppo è atteso proprio per la sessione di allenamento di oggi.

. Il quotidiano milanese chiarisce che il rientro in gruppo è atteso proprio per la sessione di allenamento di oggi. Scenario A (Rientro Oggi): Se Pulisic riuscirà a sostenere l’intera seduta con i compagni senza avvertire dolore, le possibilità di vederlo almeno in panchina alla Cetilar Arena venerdì sera salirebbero drasticamente. Sarebbe un’arma fondamentale per Allegri a gara in corso.

Se Pulisic riuscirà a sostenere l’intera seduta con i compagni senza avvertire dolore, le possibilità di vederlo alla Cetilar Arena venerdì sera salirebbero drasticamente. Sarebbe un’arma fondamentale per Allegri a gara in corso. Scenario B (Slittamento a Domani): Qualora il dolore dovesse persistere, costringendolo a un altro giorno di differenziato, le percentuali di convocazione scenderebbero ai minimi termini. In quel caso, lo staff medico preferirebbe non rischiare, puntando tutto sul recupero totale per il match contro il Como del 18 febbraio.

La scelta di Allegri

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Con Rafael Leão ormai recuperato e pronto a riprendersi la fascia sinistra, Allegri non ha l’urgenza di forzare il rientro di Pulisic dal primo minuto. La crescita di Athekame e la duttilità di Nkunku offrono garanzie tattiche sufficienti per affrontare il Pisa, permettendo a “Capitan America” di rientrare solo nelle condizioni di massima sicurezza.