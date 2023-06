Gundogan Milan: la rivelazione di Guardiola sul futuro

Tra i giocatori accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Gundogan. Le dichiarazioni di Guardiola in merito

«So che in molti sono interessati a lui ma anche il City lo è. Spero rimanga con noi, ma se alla fine decide di andare al Barcellona faranno un acquisto straordinario”. Il tecnico sottolinea: “Io non ho mai negoziato un contratto. So che il Barcellona lo vuole e che Xavi lo ha chiamato molte volte. Noi vogliamo che resti con noi perché è un giocatore molto importante, ma se alla fine sceglierà di andare al Barcellona gli dirò che si divertirà molto»