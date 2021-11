Grandi (Assessore Ambiente): Nuovo Stadio? Basta prenderne atto»

Intervenuta come ospite all’evento online organizzato da “Generazioni Future Milano“, l’assessore all’Ambiente di Milano, Elena Grandi, ha parlato della questione “Nuovo Stadio Milano”:

«La mia assenza (alla riunione per il pubblico interesse per il nuovo stadio ndr) non è stata un caso, non ero dal parrucchiere né a fare la spesa. È stato un modo per dichiarare la nostra contrarietà senza arrivare a una rottura. Noi Verdi ora non vogliamo rompere col nostro sindaco, ma il capogruppo in Comune, Carlo Monguzzi, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili. Ma bisogna prendere atto della realtà».