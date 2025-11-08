Gol Bernabè, Allegri furioso: svelato quanto accaduto dopo la rete dell’1-2 in Parma Milan

Gol Bernabè, la reazione di Massimiliano Allegri alla rete segnata dal Parma nello scadere del primo tempo

Quando sembrava che il Milan potesse chiudere la prima frazione di gioco con un rassicurante doppio vantaggio, lo Stadio Tardini è stato scosso da un sussulto che ha cambiato l’inerzia emotiva del match. Al 46′, in pieno recupero, il Parma di Carlos Cuesta – il giovane tecnico spagnolo che sta plasmando una squadra coraggiosa – ha trovato la rete del 1-2 grazie al talento del fantasista Adrián Bernabé.

Una rete, quella del centrocampista spagnolo, arrivata nel momento psicologicamente peggiore per i rossoneri, scatenando l’immediata e furiosa reazione di Massimiliano Allegri. Il navigato allenatore livornese, noto per la sua esigente attenzione alla fase difensiva, non ha trattenuto la sua rabbia per l’errore di concentrazione che ha permesso ai Gialloblù di riaprire i giochi.

Il Monito del Mister: “Non si può prendere gol così!”

Le telecamere di DAZN, grazie al report del bordocampista, hanno captato le urla del tecnico del Diavolo indirizzate ai suoi giocatori prima che questi rientrassero negli spogliatoi. La frustrazione di Allegri era palpabile e ha trovato sfogo in parole chiare e concitate: “Non si può prendere gol così, non si può prendere ora!”

L’allenatore, che aveva visto la sua squadra dominare e segnare due volte, anche grazie al rigore trasformato da Rafael Leão, sa bene quanto un gol subito allo scadere del tempo possa influenzare l’approccio alla ripresa. Per Allegri, che sta lavorando per rendere il Milan una macchina difensiva quasi perfetta, concedere una rete per distrazione è un peccato capitale.

Il Rischio Tattico: Il Vantaggio Dimezzato e la Tensione Rossonera

Il gol di Bernabé dimezza il prezioso vantaggio del Diavolo e inietta fiducia nel Parma, che ora ha un intero secondo tempo per cercare il clamoroso pareggio. L’episodio del 1-2 non è solo un fatto numerico, ma un campanello d’allarme sulla necessità dei meneghini di mantenere altissima la concentrazione fino al fischio finale di ogni frazione.

La ripresa si preannuncia tesa, con Allegri che dovrà lavorare sulla psicologia e sulla tattica dei suoi per non farsi travolgere dall’entusiasmo dei padroni di casa.