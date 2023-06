Tra poco la Francia scenderà in campo contro Gibilterra per il match di qualificazione a Euro 2024. In campo Theo e Giroud

I due giocatori del Milan partiranno infatti titolari al contrario di Maignan che dopo il problema accusato ieri in allenamento partirà dalla panchina.