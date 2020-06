Gazzetta dello Sport: sabato 20 giugno, Ralf Rangnick è pronto ad approdare in rossonero, Moncada avrà un ruolo da protagonista

Giorni di attesa ma anche di concentrazione. Ieri, Ivan Gazidis è giunto a Milanello per tenere unito il gruppo in questo finale di stagione per alleggerire la tensione di questi mesi e fare in modo che Pioli lavori in tranquillità, insieme alla squadra, per centrare l’obiettivo Europa League.

Nel frattempo, però, il nuovo corso è pronto per prendere il sopravvento nella prossima annata con Rangnick nuovo allenatore e Moncada pronto a svolgere un ruolo in primo piano. Inoltre, per il nuovo Milan ci sarebbero a disposizione 75 milioni di euro per il prossimo calciomercato, contando inoltre le conseguenti cessioni, il club di Via Aldo Rossi potrebbe usufruire di un budget superiore ai 100 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.