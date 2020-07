Gazzetta: non solo Tonali, il Milan punta anche a Schick per l’attacco

Gazzetta dello Sport: giovedì 9 luglio, non solo Jovic, il Milan starebbe coltivando l’obiettivo Patrick Schick

Non solo Tonali, stando a quanto a riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per l’attacco il club rossonero starebbe puntando Patrick Schick, centravanti in forza al Lipsia.

L’ex Roma e Sampdoria, però, difficilmente verrebbe lasciato partire, visto l’addio di Timo Werner, ufficialmente ora al Chelsea. Inoltre, il valore del cartellino si aggirerebbe sui 35 milioni di euro. Il vero obiettivo di Rangnick sarebbe…