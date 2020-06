Futuro Krunic: un club di Serie A interessato al cartellino del rossonero

Futuro Krunic: il Torino di Urbano Cairo sarebbe interessato al cartellino del giocatore rossonero, avviati i primi contatti

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Torino di Urbano Cairo sarebbe interessato al cartellino di Rade Krunic.

Il centrocampista rossonero è giunto la scorsa estate per circa 8 milioni di euro. Il bosniaco non avrebbe trovato molto spazio in questa stagione e vorrebbe giocare con più costanza, ecco perchè la piazza granata potrebbe essere una buona soluzione. La palla passa ora alla società di Via Aldo Rossi.