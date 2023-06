Baldanzi Milan, rivelazione di Corsi: «Questa sarebbe la nostra idea»

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Baldanzi. Il presidente dell’Empoli Corsi ha fatto chiarezza sul suo futuro

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Baldanzi. Il presidente dell’Empoli Corsi ha fatto chiarezza sul suo futuro:

«Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l’ho venduto perché l’Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l’idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini abbiano ancora margini importanti“. Sulla Fiorentina che potrebbe giocare a Empoli durante il restyling del Franchi: “Io non ravvedo problemi nei rapporti coi viola, però la Fiorentina non vuole i nostri giocatori. Sullo stadio io avevo dato disponibilità ma si sono creati molti problemi, qui a Empoli sembravo solo io quello contento. Lo sarei ancora, però per fortuna mi sembra sia stata presa un’altra strada»