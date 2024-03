Furlani imposta l’obiettivo in Europa League: «Siamo completi e possiamo competere anche se…». Le dichiarazioni

L’ad del Milan Furlani ha parlato a Sky prima di Milan Slavia Praga analizzando l’obiettivo dei rossoneri in Europa League.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – «Un momento buono per la squadra perché stiamo recuperando gli infortunati. Ora siamo completi, possiamo competere per il resto del campionato e per l’Europa League che non abbiamo mai vinto. Ci sono molte squadre forti ma faremo del nostro meglio, a partire da questa sera».

LE PAROLE DI FURLANI A SKY PRIMA DI MILAN SLAVIA PRAGA