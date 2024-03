Furlani fa chiarezza dopo le parole di Cardinale: «Ero con lui a Londra. Invito tutti a fare questa cosa...»

Giorgio Furlani, intervistato da Sky prima di Milan Slavia Praga di Europa League, ha parlato così delle dichiarazioni di Gerry Cardinale

A Sky prima di Milan Slavia Praga, Giorgio Furlani ha commentato così le parole di Gerry Cardinale dei giorni scorsi.

PAROLE CARDINALE – «Io ero con Gerry a Londra, prima-durante e dopo l’intervista. Invito tutti a vedere l’intervista in inglese per capire le sue parole. Ha parlato di innovazione, di guardare avanti, di crescita, sono tutte cose belle. Noi lavoriamo per questo, per migliorarci».

