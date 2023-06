Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso piace Frattesi ma c’è concorrenza

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso piace Frattesi ma c’è concorrenza.

Il giocatore ha chiarito che non è ancora pronto per l’estero, su di lui si sta muovendo l’Inter che come riporta Sportitalia sarebbe pronta ad offrire contropartite come Mulattieri e Corrado, ma anche la Juventus che ha incontrato Carnevali. Il centrocampista piace anche alla Roma che si sta concentrando però sulle cessioni.