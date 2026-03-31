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Formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita, le scelte dei due ct. Questa la decisione su Pavlovic!
Formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita, le scelte dei due ct in vista dell’amichevole delle 18. La decisione sul milanista Pavlovic
Dopo la sconfitta contro la Spagna, la Serbia torna in campo per un’amichevole internazionale contro l’Arabia Saudita, in programma alle ore 18:00 al Jassim Bin Hamad Stadium di Doha, in Qatar. Una gara utile per entrambe le nazionali, con obiettivi diversi ma importanti.
Per la Serbia del CT Veljko Paunovic, esclusa dalla corsa al Mondiale 2026 già nella fase a gironi delle qualificazioni, il match rappresenta un’occasione per migliorare il ranking FIFA e testare la rosa in vista della prossima Nations League. Tra i protagonisti attesi c’è anche Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, schierato titolare.
Arabia Saudita già proiettata al Mondiale
Situazione differente per l’Arabia Saudita, che sarà presente alla prossima rassegna iridata. La squadra guidata da Hervé Renard arriva alla sfida dopo il netto successo per 4-0 contro l’Egitto nell’ultimo test e continua la preparazione in vista del torneo estivo, dove affronterà anche la Spagna nella fase a gironi.
Le formazioni ufficiali
SERBIA (4-2-3-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Stankovic, Samardzic; Gacinovic, Sergej Milinkovic-Savic, Birmancevic; Jovic.
CT: Veljko Paunovic.
ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Owais; Boushal, Hamed, Al-Mufarrj, Abdulhamid; Aljohani, Masoud, Alsahafi; Al-Aliwa, Al-Hamdan, Kanno.
CT: Hervé Renard.
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