Formazioni ufficiali Lazio-Milan: Pioli sceglie Ibra dal primo minuto

Formazioni ufficiali Lazio-Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi per la sfida di stasera in Serie A

Le formazioni ufficiali di Lazio Milan: alle ore 21:45 di sabato sera andrà in scena uno degli anticipi della trentesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per entrambe le compagini: da una parte gli uomini di Inzaghi vogliono proseguire la corsa al sogno, anzi obiettivo Scudetto, dall’altra il Diavolo cerca punti preziosi per un posto di Europa. Segui il LIVE di Lazio-Milan.

Formazioni ufficiali Lazio-Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Jony; Luis Alberto; Correa. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Falbo, J. Silva, J. Lukaku, L. Cataldi, A. Anderson, D. Anderson. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Çalhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Paquetà, Brescianini, Krunić, D. Maldini, R. Leão, Rebic. Allenatore: Pioli.

Lazio-Milan, i precedenti con Calvarese

Arbitro Lazio-Milan: è Giampaolo Calvarese il direttore di gara designato a dirigere il match di domani sera tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico di Roma. A coadiuvare il fischietto di Teramo ci saranno Peretti e Bindoni, quarto uomo Guia. Al Var Rocchi e Carbone. Sono 15 i precedenti tra Calvarese e il Milan, bilancio positivo con i rossoneri che hanno ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Altrettanto positivi i precedenti tra Calvarese e la Lazio come testimoniato dalle 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte nei 22 match.

Lazio-Milan, i precedenti all’Olimpico

Lazio-Milan andrà in scena domani sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà un match valido per la trentesima giornata di Serie A. Le due compagini si sono affrontate 76 volte in casa dei biancocelesti in Serie A, con un bilancio di 19 vittorie casalinghe, 36 pareggi e 21 successi esterni.

Nelle ultime nove gare interne tra le due formazioni la Lazio è rimasta imbattuta ben otto volte: l’unico successo del Diavolo risale al 3-1 del novembre 2015. È da sette gare allo stadio Olimpico inoltre che le due squadre trovano la via del gol.