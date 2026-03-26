Formazioni ufficiali Italia Macedonia U21, le scelte del ct Baldini e la decisione finale su Bartesaghi

Formazioni ufficiali Italia Macedonia U21, Baldini ha risolto i dubbi della vigilia sull’undici degli Azzurrini. Ecco la decisione finale su Bartesaghi

Tutto pronto allo stadio Carlo Castellani di Empoli per una sfida fondamentale nel percorso dell’Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini. Gli Azzurrini affrontano la Macedonia del Nord del CT Goran Stanikj in una gara valida per il girone di qualificazione agli Europei U21, torneo che si disputerà tra Albania e Serbia.

L’Italia arriva a questo appuntamento con un bilancio positivo: cinque vittorie e una sola sconfitta nelle prime sei gare. L’unico passo falso è arrivato contro la Polonia, attuale capolista del girone, avanti di tre punti. Proprio per questo motivo, la partita di oggi rappresenta un passaggio chiave: vincere è fondamentale per continuare a inseguire il primato e l’accesso diretto alla fase finale.

Il percorso degli Azzurrini e il precedente

Il precedente tra le due squadre sorride all’Italia. Nella gara d’andata, disputata in Macedonia, gli Azzurrini si sono imposti con grande carattere, nonostante l’inferiorità numerica. A decidere la sfida fu il gol dell’ex Napoli Marianucci, risultato che ha permesso agli uomini di Baldini di restare agganciati alla vetta.

Macedonia in difficoltà

Situazione ben diversa per la Macedonia del Nord, che arriva alla sfida con un rendimento altalenante: una sola vittoria e ben cinque sconfitte. I macedoni hanno battuto solo l’Armenia, mentre sono caduti contro Montenegro, Svezia, Italia e due volte contro la Polonia. Un cammino complicato che li costringe a rincorrere.

Le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa nell’undici iniziale dell’Italia, con il milanista Davide Bartesaghi, terzino sinistro rossonero, titolare sulla corsia mancina.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Koleosho, Ekhator, Cherubini. CT: Silvio Baldini.

MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupche; Arizankoski, Meljichi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov; Gashtarov. CT: Goran Stanikj.

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