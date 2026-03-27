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Formazioni ufficiali Inghilterra Uruguay, le scelte dei due tecnici e la decisione finale su Tomori

Avatar di Paolo Moramarco

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53 minuti ago

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Tomori Inghilterra

Formazioni ufficiali Inghilterra Uruguay, le scelte dei due tecnici per l’amichevole di questa sera. Questa la decisione finale su Tomori

Sono state ufficializzate le formazioni di Inghilterra Uruguay, amichevole internazionale in programma allo storico Wembley Stadium di Londra. Una sfida di grande fascino tra due nazionali ambiziose, guidate rispettivamente da Thomas Tuchel e Marcelo Bielsa.

Tra i protagonisti anche un volto noto del Milan: Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, schierato titolare dal CT inglese al centro della difesa in coppia con Harry Maguire. A completare il reparto arretrato ci saranno Livramento e Spence sulle corsie laterali.

In attacco, scelta a sorpresa di Tuchel, che punta su Dominic Solanke come riferimento offensivo, supportato da un trio tecnico e veloce composto da Madueke, Foden e Rashford.

Dall’altra parte, il “LocoBielsa propone una difesa solida con Mathías Olivera, terzino del Napoli adattato al centro, affiancato da Ronald Araújo, mentre in avanti spazio al tridente sudamericano con qualità e dinamismo.

Le formazioni ufficiali

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke.
A disposizione: Ramsdale, Pickford, Steele, Hall, Wharton, Stones, Palmer, White, Mainoo, Calvert-Lewin, Barnes, Bowen.
CT: Thomas Tuchel.

Uruguay (4-3-3): Muslera; Varela, Olivera, Ronald Araújo, Piquerez; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Araújo, Aguirre, Canobbio.
A disposizione: Rochet, Mele, Gimenez, Cáceres, Sanabria, De La Cruz, Martínez, Núñez, Pellistri, Viña, Rodríguez, Viñas, Torres, Rodríguez, Fonseca.
CT: Marcelo Bielsa.

Una gara utile per testare uomini e schemi in vista dei prossimi impegni internazionali, con diversi protagonisti attesi a confermare il proprio valore su un palcoscenico di prestigio come Wembley.

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