Fiorentina Milan, Pioli affronta il suo passato: il bilancio da ex

Per Stefano Pioli quella tra Fiorentina e Milan non sarà certamente una gara come le altre. Il tecnico è un grande ex dell’occasione

Stefano Pioli affronta un avversario non banale. La Fiorentina è infatti uno dei trascorsi più significativi della sua carriera, avendola allenata per ben 69 partite in Serie A collezionando 24 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte.

Il tecnico del Milan, come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, è imbattuto da sette partite contro la squadra viola (6 vittorie, 1 pareggio).