Festa scudetto Milan: Inter delusa da striscione e insulti Calhanoglu. Arriva la chiamata di Scaroni

Come riporta La Gazzetta dello Sport in queste ore l’Inter non commenta ufficialmente e non ha intenzione di prendere alcuna iniziativa, ma fa filtrare la delusione e il rammarico per lo striscione e alcuni toni usati nella festa, particolarmente contro l’ex Calhanoglu, il più bersagliato.

In serata comunque la dirigenza nerazzurra è stata contattata dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha stigmatizzato la vicenda dello striscione chiedendo scusa per l’accaduto