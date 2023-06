Fattore Giroud: il traguardo raggiunto in Nazionale

Ieri sera la Francia ha battuto nettamente Gibilterra. Tra i protagonisti del match anche Giroud, che ha raggiunto un doppio traguardo

Ieri sera la Francia ha battuto nettamente Gibilterra. Tra i protagonisti del match anche Giroud, che ha raggiunto un doppio traguardo:

l’attaccante del Milan non solo ha eguagliato Henry in quanto a presenze in Nazionale (123), ma il suo gol dopo 2’38” è il secondo più veloce della Francia negli ultimi 5 anni, dietro solo a Griezmann (1’55”)