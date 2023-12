Esonero Pioli: spunta la deadline, il piano in caso di addio

Sono ore di riflessione in casa Milan per quanto riguarda il futuro in panchina di Pioli. Spunta la deadline

Come riportato da Calciomercato.com nonostante la situazione complicata e il bisogno di una svolta, al momento quello che filtra è la conferma dell’allenatore. Almeno fino alla partita col Sassuolo. Se poi dovesse andare male anche la prossima partita, verranno fatte nuove valutazioni.

Una scelta interna per arrivare a fine stagione, in attesa di una soluzione definitiva, può essere la promozione di Abate in prima squadra, anche se non convince del tutto.