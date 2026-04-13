Elezioni FIGC, Simonelli promuove Malagò: «Lo inviteremo per illustrargli il programma, poi sarà lui a sciogliere le riserve…»

Elezioni FIGC, Simonelli commenta l’esito del voto in assemblea: ora si attende solo lo scioglimento della riserva da parte di Malagò

Le grandi manovre per la guida della Federcalcio entrano nel vivo. Dopo l’assemblea di oggi, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha formalizzato in conferenza stampa l’appoggio quasi unanime dei club a Giovanni Malagò. Un mandato forte, che nasce dalla necessità della massima serie di presentarsi compatta all’appuntamento elettorale del prossimo 22 giugno con un profilo di alto spessore istituzionale.

Elezioni FIGC, questione di metodo, non di fiducia: il caso Lazio e Verona

Simonelli ha voluto chiarire la posizione delle uniche due società che non hanno espresso parere favorevole, derubricando il dissenso a una mera formalità procedurale piuttosto che a un attacco alla figura del candidato.

«Quello che è successo oggi è che la scelta di 18 delle nostre associate è ricaduta su Giovanni Malagò, che da questo momento ha raggiunto il requisito del regolamento elettorale Figc per quanto riguarda la candidatura come possibile candidato da parte della Serie A. Le due che non l’hanno fatto sono Lazio e Verona, non certo per mancanza di fiducia nella figura di Malagò ma per una questione di metodo. A questo punto la palla è in mano a Malagò, che quando avrà fatto le sue verifiche formalizzerà la sua candidatura. A questo punto, come Lega di Serie A, faccio tutti i migliori auguri a Malagò, esprimo migliori auspici per il successo della competizione elettorale. Lo inviteremo il 20 aprile per illustrargli il programma che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con le sue idee. Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura.»

Il cronoprogramma è già tracciato: il prossimo 20 aprile Malagò incontrerà i vertici della Lega per integrare il programma di riforma del calcio italiano con le proprie visioni. Una volta ottenute le garanzie necessarie anche dalle altre componenti del sistema calcio, la candidatura ufficiale verrà depositata, segnando l’inizio di una nuova era per la governance della FIGC.