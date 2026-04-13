Elezioni FIGC, la Lega Serie A punta tutto su Malagò: solo due squadre hanno espresso contrarietà alla sua candidatura

Elezioni FIGC, consenso quasi totale in assemblea per l’ex numero uno del CONI: 18 club su 20 puntano su di lui per le elezioni del 22 giugno

La corsa verso la presidenza della FIGC ha subito un’accelerazione decisiva durante l’assemblea della Lega Calcio Serie A di oggi. I club della massima serie hanno individuato con estrema rapidità il profilo ideale per guidare la Federazione, compattandosi attorno a una figura di grande esperienza istituzionale come quella di Giovanni Malagò.

Elezioni FIGC, un plebiscito quasi perfetto per l’ex capo del CONI

Il voto odierno ha sancito una spaccatura minima all’interno della Lega, dimostrando una volontà comune di cambiare i vertici federali in vista dell’appuntamento elettorale del 22 giugno. L’ex presidente del CONI ha incassato un sostegno massiccio, che lo pone ora in una posizione di grande forza politica.

«Ha impiegato poco tempo la Lega Calcio Serie A per individuare il suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno. Dall’assemblea di quest’oggi è emerso infatti un consenso quasi unanime per Giovanni Malagò: l’ex presidente del CONI ha infatti ottenuto 18 preferenze su 20, con solo Lazio ed Hellas Verona ad esprimere parere contrario.»

Le uniche due società a non allinearsi alla maggioranza sono state la Lazio e l’Hellas Verona, che hanno espresso parere contrario alla candidatura. Nonostante queste defezioni, il segnale inviato dalla Serie A è inequivocabile: il sistema calcio chiede una guida solida e riconosciuta per affrontare le sfide del prossimo quadriennio.