Dionisi su Frattesi: «Dovrà confermare che..»

Nel corso dell’intervista concessa a SassuoloNews.net, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così del futuro di Davide Frattesi

Nel corso dell’intervista concessa a SassuoloNews.net, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così del futuro di Davide Frattesi, obiettivo di mercato anche del Milan:

«A prescindere da chi andrà via o no per me non avere giocatori che sappiano attaccare gli spazi è un rischio, chi li sa attaccare ha più volontà di attaccarli, per dove sta andando il calcio con tanta marcatura a uomo, tanta difesa in avanti, diventa determinante avere giocatori che sanno attaccare gli spazi e più di tutti lo spazio lo attacca chi ha come qualità quello: tu puoi convincere un giocatore a fare una cosa un po’ diverse dalle sue qualità però la farà sempre meno di quello che è nelle sue corde. Poi io non sono un allenatore, ad esempio, che chiede all’attaccante di fare il terzino e al terzino di fare l’attaccante. Fosse per me avremmo bisogno di più giocatori che sanno attaccare gli spazi perché per me lo spazio è vincente, è l’attaccante aggiunto, il movimento genera altro movimento e io credo tanto in questo e avere giocatori che non lo sanno fare o non ce l’hanno nelle loro qualità non mi piace, perché ora è determinante. Dopo aver giocato a due e non era convinto di poterlo fare, siamo passati a tre perché eravamo convinti di avere una mezzala molto importante e lo ha dimostrato, dovrà essere bravo a ridimostrarlo se dovesse rimanere qua o se dovesse andare da un’altra parte»