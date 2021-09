Di Gennaro: «Milan squadra collaudata, contro la Juve snodo importante»

Antonio Di Gennaro ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta in Champions, verso il big match di Serie A contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha analizzato il momento del Milan di Stefano Pioli, in relazione degli ultimi risultati in Champions ed in Serie A. Le sue parole verso il match con la Juve.

«Per la Juve era un appuntamento fondamentale e l’ha superato alla grande. L’Inter è stata sfortunata perché meritava molto di più, ma credo che questa squadra potrà dire la sua sia in campionato che nel girone di Champions. Il Milan rientrava in Champions meritatamente e ha subito una squadra che è stata devastante nei primi 40 minuti, poi ci sono stati dieci minuti con due gol preparati per andare ad attaccare una difesa molto alta come quella del Liverpool. Alla fine la sconfitta può essere accettata perché in previsione il Milan è una squadra che può migliorare. Il pareggio dell’Atalanta dimostra che ha sempre la capacità di recuperare il risultato e di giocare a certi ritmi. Diciamo un 6 e mezzo nel complesso. Juventus-Milan? Se la Juve dovesse perdere ci sarebbe uno svantaggio importantissimo. È uno snodo importante. Il Milan però è una squadra collaudata».