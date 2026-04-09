Delio Rossi sentenzia il Milan: «Lo scudetto lo vincerà l’Inter, questa è stata la partita decisiva»

Delio Rossi, noto allenatore, è convinto che l’Inter abbia ormai definitivamente vinto lo scudetto: Milan e Napoli tagliate fuori

Delio Rossi con la formazione biancoceleste ha vissuto delle stagioni importanti nei quattro anni tra il 2005 e il 2009. L’ex allenatore della Lazio ha parlato a LazioNews24 della corsa scudetto in Serie A.

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Dopo Napoli Milan la lotta per lo scudetto è ancora aperta o si è chiusa?

«Io penso che questo campionato poteva vincerlo il Napoli, forse se non avesse avuto tutti gli infortuni poteva competere con l’Inter. Per come si è messo il campionato, se ci sarà uno che lo perde non ci sarà uno che lo vince. Cioè lo può perdere l’Inter, ma non credo che lo vinceranno le altre, e penso che non succederà. La partita fondamentale è stata quella con la Roma, una volta che l’ha superata a pié pari penso che non ci saranno problemi e vincerà lo scudetto l’Inter».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI DELIO ROSSI A LAZIONEWS24