Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato della sua favorita in Champions League. Ecco cosa ha detto sulle italiane

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Alessandro Del Piero si è espresso così prima di Malmoe Juve sulla favorita della Champions League.

«Favorita? Il cuore dice un’italiana. Credo però PSG perché è un buon momento per loro. Ma oltre a essere belli e bravi devono dimostrare di essere anche pratici. Credo che la Champions arrivi nel momento giusto: la Coppa esula dal momento in cui si sta vivendo. Questo è il momento giusto per Juve e Atalanta per poter poi dare il vero via anche alla stagione in campionato».