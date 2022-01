De Vrij, l’analista privato al servizio dell’olandese per la lettura tattica

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore olandese, che proprio il giorno del Derby compirà 30 anni, si avvale di una consulenza privata di match analyst per integrare il lavoro settimanale

Con l’ormai certo recupero di Zlatan Ibrahimovic, è altrettanto sicuro – o per lo meno molto probabile – che lo svedese partirà titolare nella Stracittadina di sabato. Stefan De Vrij sarà uno di quelli maggiormente impegnati a contenere lo svedese.

Il difensore, che sabato compirà 30 anni, paga una società, la Tactalyse, per studiare le gare e capire gli errori commessi. Individuali e di squadra.

La suddetta azienda, come riporta La Gazzetta dello Sport, stata fondata da Loran Vrielink, insegnante di ginnastica e allenatore. Tactalyse analizza le partite di calcio e fornisce un servizio privato di video-analisi ai calciatori professionisti. Il tutto, come nel caso di De Vrij con lo staff di Simone Inzaghi, in aggiunta e non in contraddizione al lavoro degli analisti dei club.