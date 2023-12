De Paul Milan, Simeone blinda la porta: «Fondamentale per noi»

Rodrigo De Paul fa parte dei giocatori che sono stati accostati al calciomercato Milan in passato. Simeone ha parlato così di lui

Rodrigo De Paul fa parte dei giocatori che sono stati accostati al calciomercato Milan in passato. Simeone ha parlato così di lui:

«Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente»