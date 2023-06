Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la presentazione del nuovo tecnico, Rudi Garcia.

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la presentazione del nuovo tecnico, Rudi Garcia. L’avviso alle rivali degli azzurri, tra cui il Milan:

«Lo scudetto é stato un fatto iniziatico, mi auguro. Speriamo che non sia soltanto un caso, ma l’inizio di un percorso vincere. Vogliamo provar a ripeterci in Serie A e mi piacerebbe arrivare in finale di Champions League: ci metterei la firma e poi ce la giochiamo».

