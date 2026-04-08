Cruciani difende Allegri: «Gente ossessionata, l’obiettivo Champions è ciò che conta»

Cruciani attacca i critici del tecnico rossonero dopo la sconfitta di Napoli, ribadendo l’importanza del risultato

La sconfitta del Milan al “Maradona” ha riacceso con violenza il dibattito intorno alla figura di Massimiliano Allegri. Mentre una parte della tifoseria e degli addetti ai lavori chiede a gran voce un cambio di rotta, magari attraverso l’esonero, c’è chi si schiera apertamente a favore del tecnico livornese. Durante l’ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha preso le difese dell’allenatore rossonero, scagliandosi contro quella che definisce una vera e propria ossessione tattica dei detrattori, rei di dare troppa importanza alla forma a discapito della sostanza dei punti.

Il giornalista di Radio24 ha usato parole molto dirette per descrivere il clima di ostilità che circonda la panchina del Milan: «I detrattori di Allegri sono scatenati. La gente è ossessionata perché dice che il Milan deve giocare come dicono loro. Se arriva un allenatore che non gioca come dite voi e raggiunge l’obiettivo, che è quello della qualificazione alla prossima Champions League, non vi va bene perché volete vedere non si capisce cosa». Secondo Cruciani, il pragmatismo di Allegri resta la garanzia migliore per centrare il traguardo economico e sportivo minimo richiesto dalla società.

Cruciani, risultati contro estetica: lo scontro sulla filosofia rossonera

Il nocciolo della questione sollevata da Cruciani risiede nella contrapposizione tra il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità del calcio espresso. In una stagione in cui l’Inter di Cristian Chivu sembra aver preso il largo, il consolidamento del piazzamento europeo diventa prioritario. Per il conduttore de La Zanzara, le critiche legate al gioco passano in secondo piano di fronte alla concretezza: «Se arriva un allenatore che non gioca come dite voi e raggiunge l’obiettivo… non vi va bene perché volete vedere non si capisce cosa». Un invito, dunque, a guardare alla classifica piuttosto che ai ricami tattici.