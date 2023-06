Criscitiello consiglia il Milan: «Lui starebbe benissimo in rossonero»

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, in onda durante il programma SiCafé, ha dato un consiglio di mercato al Milan

«Il Milan deve ricostruire. Senza la vecchia direzione tecnica. Il ritorno Brahim Diaz al Real Madrid ti deve fare recuperare una casella importante. Adesso il Milan si deve muovere. La situazione Maldini, per me, la proprietà l’ha gestita bene, ma non puoi sottovalutare un compito gravoso in sede di mercato. Leao è una certezza, come Maignan, ma ne devi costruire altre di certezze. Giroud è una certezza ma devi avere un’alternativa. Uno come Orsolini, ad esempio, starebbe benissimo nel Milan»