Costacurta critico sul Milan: «Sprofondati e poco lucidi. Leao e Pulisic non all’altezza»

Costacurta analizza il tracollo contro l’Udinese: nel mirino la mancanza di letture preventive e il rendimento delle stelle

Nel post partita di Milan-Udinese, terminata con un pesante 0-3 che ha gelato San Siro, Alessandro Costacurta ha espresso la sua analisi dagli studi di Sky Sport. L’ex bandiera rossonera ha condiviso le perplessità di Massimiliano Allegri riguardo alla gestione tattica della gara, sottolineando come la squadra abbia perso quella solidità che l’aveva contraddistinta fino a questo momento della stagione.

«Io credo che abbia ragione quando dice che c’è stato poco ordine. Hanno preso troppi contropiede. C’è stata poco lettura delle situazioni preventive. Questo è mancato. Questa è una squadra solida, che oggi è sprofondata. L’ho vista poco lucida. È vero che hanno provato, soprattutto gli attaccanti, che si sono impegnati tanto per segnare, ma quando non hai rendimento e continuità succede questo».

Costacurta, stelle spente e centrocampo in affanno

Oltre ai problemi di assetto, Costacurta si è soffermato sulle prestazioni individuali, in particolare su quelle dei giocatori più attesi. Nonostante l’impegno profuso, né Leao né Pulisic sono riusciti a incidere, confermando un periodo di scarsa efficacia sotto porta. Secondo l’opinionista, anche il reparto mediano, solitamente punto fermo della gestione tecnica attuale, è venuto a mancare nel momento del bisogno.

«Io credo che le prestazioni di Leao e Pulisic non siano state all’altezza, e credo che ad un certo punto l’ha sottolineato anche Allegri. Io non li ho mai visti impegnarsi così tanto, ma il risultato è sempre quello. Oggi il Milan è mancato anche a centrocampo, da sempre la forza di questa squadra». Parole che pesano come un macigno in vista del finale di stagione, dove il lavoro di Tare e dell’allenatore sarà fondamentale per ritrovare l’equilibrio perduto.