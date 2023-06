Coppa Italia 2023-24: possibile derby in semifinale? Lo scenario

La Coppa Italia 2023-2024 potrebbe prevedere un altro derby per il Milan in semifinale contro l’Inter. Lo scenario

Osservando il tabellone per i rossoneri potrebbero affrontare l’Atalanta ai quarti, salvo clamorose sorprese una tra Fiorentina e neroazzurri in semifinale e in caso di finale una tra Napoli, Juventus, Roma e Lazio collocate nella parte destra del tabellone.