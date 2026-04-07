Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»

Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida per il vertice della FIGC

Il futuro della panchina dell’Italia si intreccia inevitabilmente con il destino di Antonio Conte. Dopo il successo ottenuto contro il Milan di Allegri, il nome dell’allenatore del Napoli è tornato a circolare con forza come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo stesso Conte non ha nascosto il proprio orgoglio per l’accostamento alla maglia azzurra, pur ribadendo di avere ancora un anno di contratto e di voler discutere con la società solo al termine dell’attuale stagione sportiva.

A rendere lo scenario ancora più concreto sono arrivate le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, intercettato a Los Angeles alla première di Ag4ain. Il patron del Napoli, interrogato sulla possibilità di liberare il proprio tecnico per la causa azzurra, ha mostrato una sorprendente apertura, pur ponendo delle condizioni chiare sulla serietà del progetto federale: «Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata».

Conte ct della Nazionale e Malagò per la presidenza FIGC

Oltre al tema legato alla panchina dell’Italia, il presidente partenopeo ha espresso la sua visione critica sull’attuale gestione del calcio italiano, indicando una strada precisa per il rinnovamento dei vertici federali. Per De Laurentiis, la figura ideale per guidare la rinascita del movimento sarebbe quella dell’attuale presidente del CONI, auspicando una transizione decisa verso una nuova organizzazione: «Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione».

Le parole di De Laurentiis arrivano in un momento di grande euforia per il Napoli, reduce da una vittoria che ha rilanciato le ambizioni scudetto della squadra di Conte, ora principale inseguitrice dell’Inter di Chivu. Resta da capire se, al termine di questa cavalcata in campionato, le strade del tecnico salentino e del club azzurro si separeranno per consentire il grande ritorno di Conte alla guida dell’Italia, o se il progetto tecnico all’ombra del Vesuvio proseguirà nel segno della continuità.