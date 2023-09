Pioli chiaro su Tomori: «Forte, ma non vogliamo dipendere da...»

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato anche dell’importanza di Fikayo Tomori: le parole sul centrale inglese

Nella conferenza stampa odierna prima di Milan-Lazio, Stefano Pioli ha parlato in questi termini di Tomori:

«Io spero che il Milan non sia imprescindibile da nessuno. Non vogliamo diventare schiavi di nessuno. Il club è stato bravo a prendermi tanti giocatori forti e i nostri principi non cambiano a seconda di chi gioca».

