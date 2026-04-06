Conferenza stampa Conte post Napoli Milan: «Vittoria fondamentale per la Champions, l’Inter corre ma noi non dobbiamo sbagliare nulla»

Conferenza stampa Conte post Napoli Milan: il tecnico esalta il Napoli dopo il successo sul Milan e fissa gli obiettivi stagionali

In seguito alla vittoria nel big match del Maradona, l’allenatore azzurro Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi e il momento del calcio italiano. Il tecnico ha rivendicato l’importanza del percorso fatto finora, sottolineando come la qualificazione europea rimanga il traguardo prioritario per il prestigio e le casse del club.

Le dichiarazioni di Antonio Conte

ZONA CHAMPIONS – «Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la zona Champions, sta passando in secondo piano questo discorso: Milan e Juventus sono top club e hanno l’obiettivo di entrare in Champions, perché a Napoli sembra che debba essere tutto dovuto? Questa è una stagione in cui abbiamo vinto un trofeo, e ora dobbiamo essere bravi a mettere in ghiaccio la qualificazione e stare il più in alto possibile».

LOTTA SCUDETTO – «Stiamo onorando lo scudetto e la storia di questa squadra, mancano sette partite e dobbiamo dare il massimo: dobbiamo guardare a noi stessi, se mi chiedete dell’Inter è meritatamente in testa, ha una media punti che fa capire che difficilmente può perdere altri punti. Ma noi non dobbiamo sbagliare niente, fare un filotto di vittorie e sperare che gli altri sbaglino più volte».

FUTURO E NAZIONALE – «Le voci sulla Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). Insieme ad altri Conte allenatore lo metterei nella lista dei candidati per tanti motivi. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente ed è un motivo di lusinga. Fare il ct della propria nazionale è bello, sapete benissimo però che non vado a sottolineare la mia situazione. Stiamo concentrati sul Napoli, ho un altro anno di contratto e a fine anno incontrerò il presidente».

CRISI ITALIA – «Mi dispiace una cosa: avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali con i rigori, si sarebbe parlato di grande impresa. Alla fine il risultato cambia i giudizi. Dopo tre Mondiali fuori serve fare qualcosa di vero. Se le cose non vanno, non vanno anche se ti qualifichi. Ci sono dei giocatori di livello, qualcosa va fatto perché vogliamo tutti bene alla Nazionale e siamo dispiaciuti perché staremo a guardare gli altri».

MERCATO E GIOVANE – «Dopo l’arrivo di nove giocatori non era semplice inserirli. A gennaio non potevamo fare mercato con il blocco a somma zero, abbiamo preso Alisson e Giovane. Chi viene qui deve avere voglia, determinazione ed entusiasmo, non spocchia. Chi arriva deve lavorare con entusiasmo, se gioca e se non gioca. Non serve creare problemi, altrimenti chi arriva poi va via».

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