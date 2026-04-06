Conferenza stampa Allegri post Napoli Milan: «Episodio decisivo, ora blindiamo la Champions»

Conferenza stampa Allegri post Napoli Milan: il tecnico rossonero riflette sugli errori negli ultimi metri e sulle condizioni fisiche di Leao

In seguito alla sfida tra Napoli e Milan, terminata con il risultato di 1-0 grazie al gol di Politano, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Il tecnico ha predicato calma nonostante il sorpasso subito in classifica, spostando l’attenzione sulla gestione delle energie in vista del finale di stagione.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri

PARTITA BLOCCATA – «Che la partita potesse essere bloccata lo immaginavo, il Napoli concede poco e si scatena in velocità: potevamo difendere meglio sul tiro di Spinazzola del primo tempo, poi abbiamo perso una palla e sono ripartiti a campo aperto. Nel secondo tempo sono successe cose simili, bravi loro a portarsi l’episodio dalla loro parte».

CORSA CHAMPIONS – «Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato perché ci consentiva di rimanere secondi: non dobbiamo perdere la serenità, mancano sette partite e bisogna fare i punti per andare in Champions League».

CONDIZIONE DEI SINGOLI – «I giocatori che ho messo in campo? Fullkrug e Nkunku hanno fatto bene, Pulisic era in Nazionale e Leao per 12 giorni è stato fermo per un problema al pube e due mezzi allenamenti. I giocatori non sono macchine, Rafa dopo un inizio di preparazione buono è stato tormentato dagli infortuni. Ora bisogna lavorare bene perché sabato c’è una partita importante e serve essere sereni. Sabato non finisce il campionato».

EPISODI E IMPRECISIONE – «Ha vinto chi ci ha creduto di più? C’è stato un cross con una mezza deviazione ed il gol, è stato un episodio. Sono partite che vinci se l’episodio è a tuo favore, poi noi potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo sbagliato negli ultimi 25-30 metri. Siamo stati imprecisi».