Pulisic sul ruolo: «Vi spiego che tipo di calciatore sono»

Christian Pulisic ha parlato del suo ruolo e delle caratteristiche potrà portare al Milan di Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Bleacher Report, Christian Pulisic, recente arrivo del calciomercato Milan, ha parlato così del suo ruolo:

«È una bella domanda. Nella mia prima settimana qui, ho giocato più all’ala, dove mi sento molto a mio agio. In queste due partite di precampionato avrò delle opportunità, magari in posizioni diverse. Io sono un giocatore molto diretto, aggressivo: mi piace andare dritto verso la porta, mi piace segnare gol e creare assist. Questo è quello che posso portare e ciò per cui mi hanno portato qua».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE