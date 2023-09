Tonali a Mediaset: «Ritorno al Milan in futuro? Non chiudo nessuna porta». L’ex rossonero, ora al Newcastle, parla di presente e futuro

Ai microfoni di Mediaset Infinity, Sandro Tonali ha parlato dopo Milan Newcastle:

LE PAROLE – È stato bello, dal primo all’ultimo secondo. Non c’è altro modo per descrivere questa serata, me la ricorderò per sempre. Fa sempre un certo effetto tornare qua, dove ho passato tante partite, gioie, cose meno belle. Futuro al Milan? Non lo so. Pagherei per sapere il futuro, per sapere la storia. Magari sì, magari no, il calcio è strano. Non chiudiamo nessuna porta.