Celtic-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Celtic-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la prima gara dei gironi di Europa League

Celtic-Milan streaming: iniziano finalmente i gironi di Europa League e gli uomini di Pioli si apprestano ad affrontarli nelle migliori condizioni possibili. La vittoria nel derby ha lanciato il morale dei rossoneri a livelli altissimi. Quattro vittorie in quattro partite in campionato, punteggio pieno e primo posto in solitaria. E’ veramente un periodo magico quello che il Diavolo sta vivendo da dopo il lockdown. A minacciare la serenità di Romagnoli e compagni è arrivata però ieri la notizia dell’infortunio di Calhanoglu: il turco, leader tattico da diversi mesi, sarà costretto ad un’assenza di circa 10 giorni. Dall’altra parte invece il Celtic non vive un momento particolarmente positivo: dopo il derby di Glasgow perso contro i Rangers è ora caccia alla “talpa” tra le fila biancoverdi con Neil Lennon, allenatore, che in conferenza stampa ha così parlato: «Qualcuno spiffera i nostri segreti. Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy».

Celtic-Milan streaming e diretta tv

Celtic-Milan sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, dove sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Celtic-Milan, ultime e probabili formazioni

CELTIC – Si schiereranno con il consueto 3-5-2 gli uomini di Lennon. Il tecnico degli scozzesi dovrà fare a meno però degli infortunati Elhamed, Forrest e Johnston. Welsh, Duffy e Ajer sarà la linea difensiva schierata a protezione di Barkas. Sulle ali di centrocampo agiranno Frimpong e Laxalt, ex rossonero. In mezzo invece spazio a Brown, Ntcham e McGregor. In attacco la coppia sarà formata da Klimala ed Elyonoussi.

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un leggero turnover. In difesa Gabbia ancora out per il Covid, giocheranno ancora Kjaer e Romagnoli. A destra potrebbe esserci l’esordio di Dalot, mentre a sinistra confermato Theo Hernandez. In mediana Tonali partirà al primo minuto: l’ex Brescia affiancherà uno tra Bennacer e Kessie. Sulla trequarti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE CELTIC (3-5-2) – Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.