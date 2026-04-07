Campionato Milan, Pasqua amara per Allegri: la corsa Champions non ammette errori

Campionato Milan, i rossoneri scivolano al terzo posto dopo il ko di Napoli: la sfida all’Udinese diventa un crocevia fondamentale per l’Europa

Una Pasqua da dimenticare per il Milan, sportivamente parlando, che rovina il clima di festa con una prestazione opaca lontano dalle mura amiche. I rossoneri hanno chiuso il fine settimana, nella serata di Pasquetta, con una sconfitta pesante in casa del Napoli, un risultato che ha permesso agli azzurri di effettuare il sorpasso diretto in classifica ai danni del Diavolo. Questo stop complica i piani di Massimiliano Allegri, costringendo la squadra a rincorrere nuovamente in un momento cruciale della stagione nel Campionato Milan.

Classifica e rincorsa Champions

Nonostante il passo falso subito allo stadio Maradona, il Milan conserva ancora sei punti di vantaggio sul quinto posto, un margine che tuttavia non permette più cali di tensione o distrazioni ingiustificate. La rincorsa a un posto nella prossima Champions League rimane l’obiettivo primario per la società, ma adesso è diventato fondamentale non sbagliare più l’approccio alle gare. Il calendario non si preannuncia affatto clemente e le avversarie alle spalle iniziano a correre con maggiore continuità, rendendo ogni punto pesante come un macigno per le ambizioni del club di Gerry Cardinale.

Sabato a San Siro arriva l’Udinese

La testa del gruppo deve essere subito rivolta al prossimo weekend per cancellare immediatamente l’amarezza pasquale e riprendere il cammino interrotto. Sabato alle 18.00, a San Siro, l’Udinese verrà a far visita ai rossoneri in una sfida che a questo punto della stagione diventa estremamente delicata per il Milan. Il pubblico di fede milanista sarà chiamato a spingere la squadra verso una vittoria necessaria per scacciare i fantasmi della crisi e consolidare la posizione nelle zone nobili della graduatoria.

Il duello a distanza con il Napoli

Sarà un turno di Serie A vissuto sul filo del rasoio e con lo sguardo rivolto anche agli altri campi. Il Napoli, che ora vanta due punti di vantaggio sul Milan, sarà impegnato domenica alle ore 15.00 allo stadio Tardini contro il Parma. I rossoneri hanno l’obbligo di rispondere presente già nell’anticipo del sabato, mettendo pressione ai rivali diretti e dimostrando che la sconfitta in terra campana è stata solo un incidente di percorso in una stagione ancora tutta da giocare sotto la guida di Allegri.