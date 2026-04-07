Napoli Milan, zero gol e non solo! Cinque attaccanti in campo per i rossoneri ma pochi pericoli. Segui le ultimissime

Napoli Milan è stata, se vogliamo, la fotografia di quello che ha tempestato i media italiani nell’ultima settimana, ovvero nei giorni seguenti la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026. Un calcio poco propositivo da ambo le parti, poche occasioni da gol, in campo due 3-5-2 con più attenzione a non rischiare piuttosto che a creare vere occasioni da gol. Alla fine i rossoneri hanno subito dei cambi più convincenti degli azzurri, che con Alisson e Politano (autore del gol decisivo) hanno completato il sorpasso conquistando il secondo posto a -7 dall’Inter. Allegri, invece, scala al terzo posto a -9 punti dai cugini nerazzurri e adesso bisogna guardarsi davvero le spalle perchè la qualificazione in Champions deve essere blindata.

Attaccanti sì, ma poche occasioni

Il Milan si è presentato al Maradona con una coppia d’attacco inedita: Nkunku e Fullkrug. I due hanno avuto non poche difficoltà, anche se qualche situazione sono riusciti a crearla. Difesa della posizione e sponde da parte del tedesco; un gioco più largo, sulla fascia, e contropiede da parte del francese. Come detto da Allegri nel post partita, l’ex Lipsia ha avuto anche due possibilità di colpire la porta di Milinkovic-Savic ma in entrambe non è riuscito a creare un vero e proprio pericolo.

Nel secondo tempo gli ingressi in campo dei ‘titolari’: Santi Gimenez, Christian Pulisic e Rafa Leao. Con il solito 4-3-3 da ultimi 10 minuti di arrembaggio. In quest’ultimo quarto d’ora, Leao ha potuto occupare la posizione a lui più consona, da ala sinistra, e non a caso l’offensiva dei rossoneri è passata quasi sempre da quelle parti e dai suoi piedi. Un colpo di testa appena alto da parte di Gimenez, in una situazione in cui era obiettivamente difficile fare meglio o segnare. Poco di concreto da parte di Pulisic. Dunque, niente di nuovo rispetto a quanto visto da Nkunku e Fullkrug, se non il cambio tattico che si continua a discutere possa, forse, essere una opzione da valutare dal 1′. Tanti attaccanti, cinque, per il Milan ma poche, troppe poche occasioni. E adesso bisogna pensare a blindare la Champions League dell’anno prossimo.