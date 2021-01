Calciomercato Milan: Thauvin obiettivo per l’estate

Calciomercato Milan: Florian Thauvin è un chiaro obiettivo per la prossima sessione estiva, i rossoneri puntano ad averlo…

Il Milan, una volta conclusa la trattativa Tomori, proverà a chiudere anche per Junior Firpo del Barcellona.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi, in vista della prossima stagione, sarebbe intenzionato a prelevare anche Florian Thauvin del Marsiglia. L’attaccante arriverebbe a parametro zero, visto il contratto del talento francese scade il 30 giugno 2021.