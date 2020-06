Calciomercato Milan: suggestione Bakayoko, il Chelsea fissa il prezzo

Calciomercato Milan: si riaccendono le voci su Tiemoué Bakayoko, i rossoneri sarebbero ben disposti a riprenderlo. Il valore sarebbe sceso

Si riaccendono le voci su Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese sarebbe ben disposto a tornare al Milan, come il club di Via Aldo Rossi a riprenderlo. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Lo scorso anno il Chelsea chiese 35 milioni.

Stando a quanto riporta, però, l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina l’ex Monaco percepirebbe un ingaggio troppo elevato: 6,5 milioni di euro, non sostenibile per le casse rossonere. Gazidis rimane ferreo su tale decisione, visto che il tetto salariale a parte qualche eccezione non dovrà superare i 2,5 – 3 milioni di euro. Il francese pur di giocare nella prossima stagione con la maglia del Milan abbasserebbe le pretese a 4 milioni.