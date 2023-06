Calciomercato Milan: si allontana il ritorno di un ex

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso però vicino a sfumare il ritorno di un ex

come riportato da la Gazzetta dello Sport, El Shaarawy sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale con la Roma. il Faraone avrebbe dato la propria disponibilità anche al taglio dello stipendio. E’ in arrivo un contratto triennale.