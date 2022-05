Calciomercato Milan: interesse concreto per Brekalo. Il croato vuole giocare la Champions League

Come riportato da Tuttosport il Milan si è interessato concretamente a Brekalo per rinforzare la propria trequarti. Il croato ha deciso di non restare al Torino per avere la possibilità di giocare la Champions League.

Una prospettiva che i rossonero potrebbero chiaramente offrirgli.